スーパーボウルで初の女性審判員　サイドラインで反則チェック

2021年1月20日 16時21分 （共同通信）
　スーパーボウルで初の女性審判員をつとめるサラ・トーマスさん＝２０２０年１２月、イングルウッド（ＡＰ＝共同）

　スーパーボウルで初の女性審判員をつとめるサラ・トーマスさん＝２０２０年１２月、イングルウッド（ＡＰ＝共同）

  • 　スーパーボウルで初の女性審判員をつとめるサラ・トーマスさん＝２０２０年１２月、イングルウッド（ＡＰ＝共同）
　米プロフットボールＮＦＬは１９日、フロリダ州タンパで２月７日に行われるスーパーボウルの審判団を発表し、サラ・トーマスさんが女性で初めて選ばれた。サイドラインで主にオフサイドなどの反則や攻撃陣の人数を確認する役割を担う。
　トーマスさんは大学の試合の審判などを歴任し、１５～１６年シーズンにＮＦＬで初の女性審判員に採用された。（共同）

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