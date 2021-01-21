国内で２１日、新たに５６７０人の新型コロナウイルス感染者が確認された。厚生労働省によると、重症者は過去最多だった前日と同じ１０１４人。死者は８７人。

感染者の内訳は東京１４７１人、神奈川７３１人、大阪５０１人、千葉４８０人、埼玉４３６人など。大分は３３人で過去最多。死者は大阪１９人、兵庫１０人、愛知８人など。



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