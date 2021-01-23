ＮＹ円、１０３円後半

2021年1月23日 07時42分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比２８銭円安ドル高の１ドル＝１０３円７１～８１銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・２１６６～７６ドル、１２６円２８～３８銭だった。
　米景気回復の先行きに対する懸念などから、基軸通貨のドルを確保する動きがやや優勢だった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

経済の新着

記事一覧