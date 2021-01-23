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フェイスブック、アマゾン積極化 ２０年、米政府にロビー活動
【ニューヨーク共同】米交流サイト大手フェイスブック（ＦＢ）と米インターネット通販大手アマゾン・コムが...
01月23日
米新政権、ＴＰＰ早期復帰に慎重 国内経済の回復優先、通商後回し
【ワシントン共同】サキ米大統領報道官は２２日、トランプ前大統領が離脱した環太平洋連携協定（ＴＰＰ）へ...
ワクチン接種の診療所開設 米アマゾン、地元住民向け
【ニューヨーク共同】米インターネット通販大手アマゾン・コムは２２日までに、西部ワシントン州シアトルに...
米大統領、生活支援拡充を発表 コロナで追加経済対策
【ワシントン共同】バイデン米大統領は２２日、新型コロナウイルスによる経済的な打撃を和らげるための生活...
ＮＹ株続落、１７９ドル安 ナスダックは最高値更新
【ニューヨーク共同】２２日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、前日比１７９・０３ド...
ＮＹ株、一時２２０ドル超安 ＩＢＭ、インテル下げ主導
【ニューヨーク共同】２２日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、前日からの下げ幅は一...