障害者アルペン、神山則子が６位　Ｗ杯、回転の女子立位

2021年1月24日 10時03分 （共同通信）
　障害者アルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２３日、スイスのベイゾナで回転が行われ、女子立位で神山則子（テス・エンジニアリング）が６位に入った。男子立位で三沢拓（ＳＭＢＣ日興証券）が１４位、小池岳太（ＪＴＢコミュニケーションデザイン）は１７位。（共同）

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