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埼玉県は２６日、新型コロナウイルス感染者１９１人分の氏名が、２５日夕方から約５時間にわたり、...
01月26日
川越市長選 川合さんが４選 多選批判も「初心に帰る」
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01月25日
「夢がかなった」大相撲初場所で初優勝 千秋楽から一夜明け喜び 埼玉・朝霞市出身の大栄翔
大相撲初場所で初優勝を遂げた西前頭筆頭の大栄翔（２７）＝本名高西勇人、埼玉県朝霞市出身、追手...
大栄翔関「朝霞の誇り」 大相撲幕内優勝 県出身力士で初 歴史的瞬間に歓喜
大相撲初場所で、西前頭筆頭で朝霞市出身の大栄翔（だいえいしょう）関（２７）＝追手風部屋・本名...