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浦野烋興さん（うらの・やすおき＝元科学技術庁長官、元自民党衆院議員）２５日、肝細胞がんのため死去、７...
01月27日
厚木市副市長が通勤途中に倒れ死去 新型コロナ対策で中心的役割
佐藤 明氏（さとう・あきら＝厚木市副市長）２５日、急性心筋梗塞のため死去、５８歳。厚木市出身。通夜は...
01月26日
福原嘉一郎さん死去 早稲田大名誉教授、ドイツ文学
福原嘉一郎さん（ふくはら・かいちろう＝早稲田大名誉教授、ドイツ文学）２１日、大動脈弁狭さく症のため死...
ジョニー野村さん死去 バンド「ゴダイゴ」の音楽プロデューサー
ジョニー野村さん（じょにー・のむら＝バンド「ゴダイゴ」の音楽プロデューサー、本名野村威温＝の...
01月25日
長岡三重子さん死去 女性最高齢のマスターズ水泳記録保持者
長岡三重子さん（ながおか・みえこ＝女性最高齢のマスターズ水泳記録保持者）１９日、急性呼吸不全...
野田宣雄さん死去 京都大名誉教授、近代西洋史
野田宣雄さん（のだ・のぶお＝京都大名誉教授、近代西洋史）昨年１２月２９日、老衰のため死去、８７歳。岡...