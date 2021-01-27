相川宗一さん死去　元さいたま市長

2021年1月27日 07時20分
　相川宗一さん（あいかわ・そういち＝元さいたま市長）２５日、病気のため死去、７８歳。さいたま市出身。葬儀・告別式は家族葬で行う。
　埼玉県議を経て旧浦和市長を３期務め、浦和、大宮、与野の旧３市の合併に尽力した。０１年に初代さいたま市長に就任、０９年まで２期務めた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

おくやみの新着

記事一覧