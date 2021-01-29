東海大菅生ら出場32校が決定 第93回選抜高校野球大会
2021年1月29日 16時15分
第９３回選抜高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園球場）の出場校を決める選考委員会が２９日、初めてオンラインで開催された。２１世紀枠候補９校の推薦理由説明会の後、選考作業に入り、出場３２校が決定。発表もオンラインで行われた。
関東・東京からは６校が出場する。関東大会４強の健大高崎（群馬＝2年連続5回目）、常総学院（茨城＝5年ぶり10回目）、専大松戸（千葉＝初出場）、東海大甲府（山梨＝5年ぶり6回目）に東京大会優勝の東海大菅生（東京＝6年ぶり4回目）の５校は順当に決定。残り１枠は関東５位・東海大相模（神奈川＝2年連続12回目）の方が「総合的に分がある」として、東京・２位の日大三を抑えて選出された。
２１世紀枠は八戸西（青森）、東播磨（兵庫）、具志川商（沖縄）、三島南（静岡）の４校が選ばれた。例年は３校だが、昨年の明治神宮大会が新型コロナウイルスの影響で中止となり、優勝校の地区に与えられる神宮大会枠の代わりに１校増えた。初の連合チームとしての甲子園出場が注目されていた富山北部・水橋（富山）は、選からもれ補欠校だった。
昨年はコロナ禍で選抜、夏の全国選手権とも中止になった。日本高野連は、３月１９日に兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕する選抜大会を、観客数を制限して開催する準備を進めている。
【北海道】北海（北海道）
【東北】仙台育英（宮城）、柴田（宮城）
【関東・東京】健大高崎（群馬）、常総学院（茨城）、東海大甲府（山梨）、専大松戸（千葉）、東海大菅生（東京）、東海大相模（神奈川）
【東海】中京大中京（愛知）、県岐阜商（岐阜）
【北信越】敦賀気比（福井）、上田西（長野）
【近畿】智弁学園（奈良）、大阪桐蔭（大阪）、市和歌山（和歌山）、京都国際（京都）、神戸国際大付（兵庫）、天理（奈良）
【中国・四国】広島新庄（広島）、下関国際（山口）、明徳義塾（高知）、聖カタリナ学園（愛媛）、鳥取城北（鳥取）
【九州】大崎（長崎）、福岡大大濠（福岡）、明豊（大分）、宮崎商（宮崎）
【東北】仙台育英（宮城）、柴田（宮城）
【関東・東京】健大高崎（群馬）、常総学院（茨城）、東海大甲府（山梨）、専大松戸（千葉）、東海大菅生（東京）、東海大相模（神奈川）
【東海】中京大中京（愛知）、県岐阜商（岐阜）
【北信越】敦賀気比（福井）、上田西（長野）
【近畿】智弁学園（奈良）、大阪桐蔭（大阪）、市和歌山（和歌山）、京都国際（京都）、神戸国際大付（兵庫）、天理（奈良）
【中国・四国】広島新庄（広島）、下関国際（山口）、明徳義塾（高知）、聖カタリナ学園（愛媛）、鳥取城北（鳥取）
【九州】大崎（長崎）、福岡大大濠（福岡）、明豊（大分）、宮崎商（宮崎）
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