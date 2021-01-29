自民、党本部の全職員にＰＣＲ検査　コロナ抑止で

2021年1月29日 16時46分
自民党本部

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　自民党は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、党本部で働く全職員を対象にＰＣＲ検査を実施する方針を決めた。党関係者が２９日、明らかにした。管理職や国会議員との接触が多い職員は１月下旬に検査を済ませたが、感染拡大が続く状況を踏まえ、対象を拡大することにした。（共同）
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