自民党本部
関連キーワード
PR情報
キャバクラに政治資金を支出 公明・遠山氏「申し訳ない」
公明党の遠山清彦幹事長代理の資金管理団体が２０１９年に福岡市内のキャバクラなどに「飲食代」として計約...
01月29日
コロナ法案、衆院本会議で審議 改正で「実効性向上」と首相
新型コロナウイルス対策を強化するコロナ特別措置法と感染症法の改正案は２９日午後、衆院本会議で審議入り...
テレワーク推進計画を策定へ 国家公務員、働き方改革新指針
政府は２９日、各府省庁の事務次官級でつくる「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」で、国家公...
菅首相の一日 １月２８日（木）
（２７日）
【午後】１１時４７分、公邸。
（２８日）
【午前】０時４７分、バ...
新型コロナ関連法案 修正しても私権制限に懸念残る 多忙な保健所にはさらなる負担
新型コロナウイルス対策の関連法改正案を巡る自民、立憲民主両党の修正協議は２８日、最大の焦点だった刑事...
陳謝繰り返しつつも対応遅れは否定、決めた方針は譲らず 予算委員会で浮かんだ菅首相の頑迷さ
２８日まで４日間にわたった衆参両院の予算委員会は、新型コロナウイルス対応が主要な論戦テーマと...