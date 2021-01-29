東海第二原発

日本原子力発電（原電）は２９日、東海第二原発（東海村）の５０代の男性作業員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。他社の発電所で勤務するため県外の医療機関で検査を受け、陽性と判明した。東海第二での感染は２人目。原電は、男性と接触のあった作業員４人を自宅待機とした。（宮尾幹成）

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