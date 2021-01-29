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＜新型コロナ＞茨城県で86人感染 陸自古河駐屯地で新たに５人
茨城県は２９日、新型コロナウイルスに感染し入院していた８０代の女性２人が死亡したと発表した。県内の死...
01月29日
コロナ対応で風評被害…赤字でボーナス減額の病院「職員の臨時手当に」クラファンに目標の5倍の4800万円
新型コロナウイルス診療の影響で赤字になった茨城県守谷市の医療法人「慶友会」が、ボーナス減額を強いられ...
脳疾患症状なのに…「コロナ患者はダメ」搬送先探しに３時間 茨城･日立市で たらい回し、病床不足が深刻化
茨城県日立市では今月中旬、新型コロナウイルス感染者の救急搬送先の決定まで約三時間かかったケー...
＜新型コロナ＞緊急事態継続なら「水戸の梅まつり」中止も
新型コロナウイルスの感染爆発に伴う県独自の緊急事態宣言が発令される中、水戸市の偕楽園などで二...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに60人感染、過去最多の4人死亡 県警本部でクラスター発生か
茨城県は２８日、新型コロナウイルスの感染者４人が死亡したと発表した。一日に公表された死者数と...
01月28日
＜コロナと生きる＠いばらき＞おうちで「霞ケ浦温泉」 土浦の業者が市内に宅配
新型コロナウイルス禍でも「霞ケ浦温泉」で元気に−。外出自粛で増加する「巣ごもり需要」を追い風...