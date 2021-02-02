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ワクチン日本供給に自信 独ビオンテックＣＥＯ
ドイツのバイオ企業ビオンテックのシャヒン最高経営責任者（ＣＥＯ）は２日、オンラインによる記者会見を開...
02月02日
アリババ、売上高３・６兆円 過去最高、２０年１０～１２月
【北京、上海共同】中国の電子商取引最大手アリババグループが２日発表した２０２０年１０～１２月期決算は...
三菱自動車、２４３９億円の赤字 コロナで販売減、構造改革も影響
三菱自動車が２日発表した２０２０年４～１２月期連結決算は、純損益が２４３９億円の赤字だった。１１７億...
確定申告受付４月１５日まで延長 国税庁、緊急事態宣言の延長で
国税庁は２日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長を受け、２０２０年分の所得税と贈...
ニコン、レンズ２工場を閉鎖へ 山形と福島、生産体制見直し
ニコンは２日、デジタルカメラの交換レンズの部品加工を手掛ける山形県長井市と福島県只見町の２工場の操業...
ユーロ圏のＧＤＰ、６・８％減 ２０年、コロナで過去最悪
【ロンドン共同】欧州連合（ＥＵ）統計局は２日、ユーロ圏１９カ国の２０２０年の実質域内総生産（ＧＤＰ）...