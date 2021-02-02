ＮＹ円、１０５円近辺

2021年2月2日 22時49分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０８銭円安ドル高の１ドル＝１０４円９７銭～１０５円０７銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・２０３６～４６ドル、１２６円４２～５２銭。
　新たな手掛かり材料が乏しく、小動きとなった。

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