関連キーワード
PR情報
アリババ、売上高３・６兆円 過去最高、２０年１０～１２月
【北京、上海共同】中国の電子商取引最大手アリババグループが２日発表した２０２０年１０～１２月期決算は...
02月03日
ワクチン売上高、１・６兆円 米ファイザー、２１年見通し
【ニューヨーク共同】米製薬大手ファイザーは２日、ドイツのバイオ企業ビオンテックと開発した新型コロナウ...
ＮＹ円、１０５円近辺
【ニューヨーク共同】２日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０８銭円安ドル高の...
02月02日
ワクチン日本供給に自信 独ビオンテックＣＥＯ
ドイツのバイオ企業ビオンテックのシャヒン最高経営責任者（ＣＥＯ）は２日、オンラインによる記者会見を開...
三菱自動車、２４３９億円の赤字 コロナで販売減、構造改革も影響
三菱自動車が２日発表した２０２０年４～１２月期連結決算は、純損益が２４３９億円の赤字だった。１１７億...
確定申告受付４月１５日まで延長 国税庁、緊急事態宣言の延長で
国税庁は２日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長を受け、２０２０年分の所得税と贈...