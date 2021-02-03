【ニューヨーク共同】２日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まり、午前１０時現在、前日比４１４・０９ドル高の３万０６２６・００ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１６９・７３ポイント高の１万３５７３・１３。

米追加経済対策の早期実現を見込んだ買いが先行した。グーグルを傘下に持つアルファベットやアマゾン・コムが好決算への期待から上昇し、投資家心理を支えた。



関連キーワード 経済