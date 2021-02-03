栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二日、新たに十〜七十代の男女十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計三千七百九十一人。

また、県は感染症患者二人の死亡も明らかにした。県内の死者は四十九人になった。

県と市によると、新規感染の居住地は、栃木市五人、宇都宮市、小山市各三人、大田原市、鹿沼市、足利市、高根沢町、壬生町、上三川町各一人だった。 （小川直人）



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