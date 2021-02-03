くず哲也さん死去　ラジオパーソナリティー

2021年2月3日 07時58分
　くず哲也さん（くず・てつや＝ラジオパーソナリティー、本名野村哲也＝のむら・てつや）１月３１日、急性骨髄性白血病のため死去、７３歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で済ませた。喪主は妻。
　ニッポン放送のラジオ番組「くず哲也の日曜はダメよ」や、フジテレビ系のバラエティー番組「オレたちひょうきん族」などに出演した。

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