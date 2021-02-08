約30年半降りの高値

2021年2月8日 22時39分
バブル経済期の１９９０年８月３日以来の高水準に達して取引を終えた日経平均株価を示すボード。終値上げ幅は今年２番目の大きさだった＝2021年2月8日、東京都中央区で（嶋邦夫撮影）

バブル経済期の１９９０年８月３日以来の高水準に達して取引を終えた日経平均株価を示すボード。終値上げ幅は今年２番目の大きさだった＝2021年2月8日、東京都中央区で（嶋邦夫撮影）


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