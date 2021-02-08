バブル経済期の１９９０年８月３日以来の高水準に達して取引を終えた日経平均株価を示すボード。終値上げ幅は今年２番目の大きさだった＝2021年2月8日、東京都中央区で（嶋邦夫撮影）
関連キーワード
PR情報
森氏発言に抗議の白い上着姿の女性議員
02月09日
人流抑制へデジタル発信 新型コロナウイルス対策
東京都は8日、繁華街の3密（密閉、密集、密接）を回避する新型コロナウイルス対策として、昼間の人出の状...
02月08日
ジャパンパラ・ゴールボール競技大会
ゴールボールのジャパンパラ競技大会が、千葉ポートアリーナで開かれた。
ゴールボールは、バレーボー...
02月06日
10都府県の緊急事態宣言の延長を発表
栃木県を除く10都府県（東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、岐阜、京都、大阪、兵庫、福岡）で、当初、2月7...
02月02日
ミャンマーでクーデター 国軍がアウン・サン・スー・チー国家顧問ら拘束
東京都渋谷区で1日、ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問らの釈放を求めるデモが行われた（いずれ...
02月01日
2年ぶりセンバツ 32校決定！
第９３回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間・甲子園）の出場３２校を決める選考委員会が２９日、初め...
01月29日