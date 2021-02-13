【午前】８時１１分、官邸。２７分、閣議。３６分、茂木敏充外相。３９分、坂本哲志地方創生担当相。４４分、萩生田光一文部科学相。

【午後】３時３０分、公明党の石井啓一幹事長らから新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する提言書受け取り。４９分、有害生物駆除事業者でつくる「日本ペストコントロール協会」の山口健次郎会長、岩本龍彦常務理事。和田政宗自民党参院議員同席。４時２分、滝沢裕昭内閣情報官。１８分、北村滋国家安全保障局長、滝崎成樹官房副長官補、滝沢内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。２５分、北村国家安全保障局長、滝崎官房副長官補。２８分、北村国家安全保障局長。３７分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５時５６分、衆院第２議員会館。６時２８分、官邸。８時２分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。３７分、報道各社のインタビュー。４８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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