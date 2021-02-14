今井忠良さん死去　名古屋大名誉教授、酵素化学

2021年2月14日 07時18分
　今井忠良さん（いまい・ただよし＝名古屋大名誉教授、酵素化学）６日、胆のうがんのため死去、８２歳。岐阜県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。喪主は長男隆（たかし）さん。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

おくやみの新着

記事一覧