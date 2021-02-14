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福島の常磐道で土砂崩れ 車巻き込みないもよう
１３日午後１１時半ごろ、福島県相馬市の常磐自動車道で土砂崩れがあったとの通報があった。地元消防による...
02月14日
地震負傷者、７県で１００人超 東北で鉄道運休続く
宮城、福島両県で最大震度６強を観測した１３日深夜の地震から一夜明けた１４日、確認された負傷者は共同通...
福島第一原発など東日本の原発「異常なし」原子力規制委 最大震度6強の福島県沖地震
宮城、福島で13日夜に最大震度6強の揺れを観測した地震で、原子力規制委員会は14日、東日本にある原発...
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...
加藤義和さん死去 冷凍食品大手加ト吉＜現テーブルマーク＞創業者、元香川県観音寺市長
加藤義和さん（かとう・よしかず＝冷凍食品大手加ト吉＜現テーブルマーク＞創業者、元香川県観音寺...
今井忠良さん死去 名古屋大名誉教授、酵素化学
今井忠良さん（いまい・ただよし＝名古屋大名誉教授、酵素化学）６日、胆のうがんのため死去、８２歳。岐阜...