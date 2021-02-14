１４日午前０時２０分ごろ、福岡県大川市、自営業中島泰之さん（８８）方から出火した。県警筑後署によると、家族とみられる男性１人が逃げ出し、住人４人のうち中島さんを含む３人が建物内に残っていると説明。署は状況確認を急いでいる。

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