４県で最大約２万５７００戸断水　厚労省、配水管破損や停電で

2021年2月14日 18時51分 （共同通信）
　厚生労働省は１４日、最大震度６強を観測した地震の影響で宮城や福島、茨城、栃木の各県で最大約２万５７００戸が断水したと発表した。配水管の破損や停電が主な原因。解消に向かっている。

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