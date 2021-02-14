国内で１４日、新たに１３６４人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京３７１人、埼玉１３１人、千葉１０８人など。死者は東京６人、千葉４人などで、計３８人が報告された。

厚生労働省によると、重症者は６６８人で前日より２５人減少した。

そのほか、兵庫で過去の感染者１人の取り下げがあった。



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