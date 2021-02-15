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2020年GDP、コロナ禍で史上２番目の悪化幅に 前年比4.8%減でリーマン・ショック以来のマイナス成長
内閣府が１５日発表した２０２０年の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、物価変動を除く実質で前年比４・８％減...
02月15日
外食ロイヤルＨＤに資本支援へ 双日や銀行団が１６０億円
外食大手ロイヤルホールディングス（ＨＤ）が、大手商社の双日や、みずほ銀行、福岡銀行などの取引銀行から...
02月14日
スズキ労組、７５００円要求 一時金含め引き下げ
スズキ労働組合は１４日、２０２１年春闘で定期昇給や賃金改善分などの総額として、組合員平均で月額７５０...
仙台三越は臨時休業、地震影響で キリン工場停止、物流配送遅れも
宮城県と福島県で１３日に震度６強の地震があった影響で、三越伊勢丹ホールディングスは、仙台三越（仙台市...
東北の火力発電、１３基が停止 震度６強の地震、電力供給は確保
宮城、福島両県で震度６強を記録した１３日の地震を受け、東北地方の１３基の火力発電が停止した。日本卸電...
上場地銀の半数が減益か赤字 ４～１２月期、利益１８％縮小
東京証券取引所などに上場する地方銀行・グループ７８社の２０２０年４～１２月決算が１３日までに出そろっ...
02月13日