鎌田健一さん死去　元山種証券＜現ＳＭＢＣ日興証券＞社長

2021年2月16日 07時03分
　鎌田健一さん（かまた・けんいち＝元山種証券＜現ＳＭＢＣ日興証券＞社長）１１日、肺炎のため死去、８６歳。東京都出身。告別式は近親者のみで行う。喪主は妻紗英子（さえこ）さん。

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