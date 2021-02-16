鶴岡洋さん死去　元公明党副代表

2021年2月16日 07時29分
　鶴岡洋さん（つるおか・ひろし＝元公明党副代表）１０日、肺炎のため死去、８８歳。千葉県出身。葬儀・告別式は既に行った。
　会社員や公明党本部勤務を経て６９年衆院選で初当選し１期務めた。８０年参院選から４回連続当選し、公明党参院議員会長、副代表を歴任した。

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