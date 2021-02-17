東証、２３９円安　午前９時１５分現在

2021年2月17日 09時23分 （共同通信）
　１７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比２３９円４２銭安の３万０２２８円３３銭となった。

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