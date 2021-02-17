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１７日午前の東京外国為替市場の円相場は円を売ってドルを買う取引が加速し、一時１ドル＝１０６円台前半を...
02月17日
春闘、自動車で労使交渉スタート 各社組合、軒並み要求引き下げ
自動車大手の労働組合は１７日、２０２１年春闘の要求書を経営側に提出し、労使交渉がスタートした。新型コ...
１月の輸出、６・４％増 ２カ月連続、中国けん引
財務省が１７日発表した貿易統計（速報、通関ベース）によると、１月の輸出は前年同月比６・４％増の５兆７...
ＮＹ円、一時１０６円０８銭 ４カ月ぶり円安水準
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ＮＹ原油、６０ドル台回復 終値で１年１カ月ぶり
【ニューヨーク共同】連休明け１６日のニューヨーク原油先物相場は続伸し、指標の米国産標準油種（ＷＴＩ）...
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