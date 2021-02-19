【午前】８時２３分、官邸。１０時２３分、竹下亘自民党衆院議員。３４分、林文子横浜市長。５０分、厚生労働省の迫井正深医政局長、正林督章健康局長。１１時２分、黒田東彦日銀総裁。３５分、神奈川県市長会の本村賢太郎会長、小林常良相談役ら。

【午後】０時５５分、東京・東が丘の国立病院機構東京医療センター。５７分、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場視察。田村憲久厚労相ら同行。１時５分、医療関係者らと意見交換。２８分、報道各社のインタビュー。５２分、官邸。２時１分、シンポジウム「東京グローバル・ダイアログ」に向けたビデオメッセージ収録。佐々江賢一郎日本国際問題研究所理事長同席。１２分、佐々江日本国際問題研究所理事長。４０分、橋本聖子五輪相。加藤勝信官房長官同席。３時３分、冨田哲郎ＪＲ東日本会長。１６分、自民党女性活躍推進特別委員会の森雅子委員長らから提言書受け取り。３５分、河野太郎行政改革担当相。４時、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。２０分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。２７分、北村国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官。３０分、北村国家安全保障局長、山田外務省総合外交政策局長、岡防衛省防衛政策局長。５時７分、丸川珠代元五輪相。加藤官房長官同席。４６分、報道各社のインタビュー。６時２６分、皇居。内奏、丸川氏の閣僚認証式。７時１６分、官邸。２４分、丸川氏に五輪相の補職辞令交付。記念撮影。５１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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