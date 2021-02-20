【午前】８時８分、官邸。２３分、閣議。３８分、茂木敏充外相。４１分、梶山弘志経済産業相、和泉洋人首相補佐官、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、山下隆一産業技術環境局長、飯田祐二資源エネルギー庁次長。９時３０分、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、田和宏内閣府審議官、新川浩嗣財務省総括審議官、新原浩朗経産省経済産業政策局長。１０時２０分、坂井学、岡田直樹両官房副長官、北村滋国家安全保障局長、和泉首相補佐官、森健良、鈴木浩両外務審議官、岡村健司財務官、福島靖正厚生労働省医務技監、田中繁広経産審議官。

【午後】２時５分、全日本ろうあ連盟の石野富志三郎理事長ら。土井隆典自民党神奈川県連幹事長同席。３４分、国会。３５分、衆院医務室。耳鼻咽喉科を受診。４２分、官邸。３時４５分、秋葉剛男外務事務次官。４時、滝沢裕昭内閣情報官。５時、小此木八郎防災担当相。１７分、月例経済報告関係閣僚会議。６時２分、国家安全保障会議。５７分、田村憲久厚労相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島医務技監。７時１３分、田村厚労相、赤羽国交相、加藤官房長官、西村経済再生担当相。



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