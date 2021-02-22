自民党は２２日、東京五輪・パラリンピック組織委員会の橋本聖子会長の離党届を受理した。党紀委員会が審査し了承、二階俊博幹事長に報告した。橋本氏は党北海道連会長の辞任も表明している。衆院議員の任期満了が１０月に迫っており、道連は衆院選の指揮に当たる後任の選出を急ぐ。

橋本氏は１９日午前、離党を否定していたが、野党の批判を受け、同日午後に二階氏に離党届を提出した。



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