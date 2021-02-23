静岡県庁

静岡県内は二十二日、新型コロナウイルスに感染した一人の死亡と、十二人の感染が確認された。県内の死者は計九十三人、感染確認は延べ五千十五人になった。

県東部の感染は富士市で三人、御殿場市と小山町で各一人。クラスター（感染者集団）関連の陽性者はいなかった。

病床使用率は県全体で２２・６％、東部は１５・８％。



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