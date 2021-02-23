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日大三島ＯＢ会 エール 「三島」とどろかせて センバツ出場・三島南に１０万円
第九十三回選抜高校野球大会に出場する三島南（三島市）に、ライバル校からエールが届いた。同市の...
02月23日
＜新型コロナ＞アマビエ石像 終息に願い 伊東の石井石材が市に寄贈
新型コロナウイルスの終息に願いを込め、伊東市の石井石材（石井幸太郎社長）は、疫病退散に御利益...
「第三の立場」で民主化目指す 伊東市ゆかりのミャンマー人 本紙に語る現状
ミャンマー出身の元難民で、かつて伊東市で民宿を営んでいた母親と暮らしていたモウ・ミンウーさん...
02月22日
＜新型コロナ＞静岡県では週末２日間で40人の感染確認 事業所や工場でクラスター
静岡県内では二十、二十一日の二日間で、計四十人の新型コロナウイルス感染が確認された。新たなクラスター...
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＜再発見！伊豆学講座＞小泉三申 故郷、子浦にインフラ整備
本名は小泉策太郎という。評論家であり、政治家でもある。号は三申という。現在の南伊豆町子浦出身...
02月21日