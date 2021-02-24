栃木県庁
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＜新型コロナ＞ワクチン集団接種 栃木県内初、市民参加し演習 高齢者予診票記入などに課題
新型コロナウイルスの高齢者向けワクチン接種を四月上旬から予定している足利市は二十三日、予定会...
02月24日
＜新型コロナ＞宇都宮、ＰＣＲモニタリング検査開始 「市中感染把握に期待」
新型コロナウイルス感染症の再拡大を防ぐため、宇都宮市内で二十二日に始まった国と県の「モニタリ...
02月23日
成立の補正と当初予算案 感染対策に１８億円
足利市は、二〇二一年度当初予算案と十九日成立の補正予算を合わせ、計十八億一千万円の新型コロナウイルス...
＜新型コロナ＞栃木県内の新規感染確認はゼロ 昨年11月８日以来
栃木県と宇都宮市は二十二日、新型コロナウイルス感染症の新規感染の確認がなかったと明らかにした。新規感...
無症状者のPCR検査を開始、感染拡大の兆しつかめるか 栃木で全国初＜新型コロナ＞
政府と栃木県は２２日、新型コロナウイルスの感染拡大の予兆を察知するため、幅広く唾液ＰＣＲ検査を実施す...
02月22日
四脚門など受賞作１２件 新栃木市１０周年記念景観賞 パンフ作製、観光ＰＲに活用へ
栃木市は、二〇一〇年三月の新市誕生後に新築、改築された建築物、工作物、樹木などを対象にした「...