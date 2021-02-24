栃木県庁

栃木県は二十三日、十歳未満〜九十代の男女十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認者は計四千四十八人になった。

県によると、居住地別は栃木市三人、小山市、佐野市、壬生町各二人、那須塩原市、さくら市各一人。

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