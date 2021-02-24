東証、２４６円安　午前９時１５分現在

2021年2月24日 09時30分 （共同通信）
　休日明け２４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、休日前の２２日終値と比べ２４６円６２銭安の２万９９０９円４１銭となった。

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