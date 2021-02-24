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ＡＩに６００億円超投資へ カナダのトムソン・ロイター
【ニューヨーク共同】カナダの情報サービス大手トムソン・ロイターは２３日、２０２２年までの２年間に人工...
02月24日
ＮＹ円、１０５円前半
【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比１９銭円安ドル高の...
米金融緩和、引き締め否定 ＦＲＢ「雇用回復に時間」
【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２３日、景気回復...
ＮＹ株続伸、１５ドル高 米金利上昇の懸念和らぐ
【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は３営業日続伸し、前日比１５・...
外国人労働者 コロナ禍で解雇増えているのに… 受け入れ続ける矛盾に見直し求める声＜入国緩和の実態＞
外国人労働者は政府の入国緩和で流入が続く一方、コロナ禍での解雇が増えている。失職して生活困窮に陥る人...
入国緩和で来日外国人の７割「技能実習生・留学生」 ビジネス往来なのに…
政府が昨夏から今年１月にかけて実施した入国制限の緩和で、来日した外国人のうち技能実習生と留学生が７割...