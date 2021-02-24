山田内閣広報官が予算委出席へ　首相長男側から７万円接待

2021年2月24日 15時10分 （共同通信）
　山田真貴子内閣広報官

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　自民党の森山裕国対委員長は２４日午後、立憲民主党の安住淳国対委員長と国会内で会談し、菅義偉首相の長男・正剛氏側から７万円超の接待を受けた山田真貴子内閣広報官について、２５日の衆院予算委員会に出席させると伝えた。

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