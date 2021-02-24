総務省
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菅首相長男の接待問題 総務省が9人を減給や戒告の懲戒処分、2人を訓戒処分に
総務省は２４日、放送事業会社「東北新社」による幹部接待問題で、谷脇康彦、吉田真人両総務審議官ら９人を...
02月24日
山田広報官の７万円接待は和牛ステーキと海鮮料理「利害関係者と認識せず」
加藤勝信官房長官は２４日の衆院内閣委員会で、山田真貴子内閣広報官が菅義偉首相の長男・正剛氏らとの会食...
山田内閣広報官が予算委出席へ 首相長男側から７万円接待
自民党の森山裕国対委員長は２４日午後、立憲民主党の安住淳国対委員長と国会内で会談し、菅義偉首相の長男...
日米、駐留経費１年延長に署名 ２１年度負担は２０１７億円
日米両政府は２４日、２０２１年度の在日米軍駐留経費負担（思いやり予算）を巡り、現行の特別協定の期限を...
７万円超接待は和牛や海鮮 山田広報官、首相長男らと
加藤勝信官房長官は２４日の衆院内閣委員会で、山田真貴子内閣広報官が２０１９年の総務審議官当時、菅義偉...
予算案審議は広報官の招致次第 野党、参考人出席を要求
立憲民主党の安住淳国対委員長は２４日、自民党の森山裕国対委員長と国会内で会談し、菅義偉首相の長男と会...