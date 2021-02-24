関連キーワード
PR情報
中国吉利とボルボが合併 車の電動化で協力深める
【北京共同】中国の自動車大手、浙江吉利控股集団は２４日、傘下に持つ吉利汽車と、同じくグループのスウェ...
02月24日
鶏卵汚職、農水次官ら６人処分へ 規程違反、２５日にも発表
農林水産省は２４日、鶏卵を巡る贈収賄事件で在宅起訴された吉川貴盛元農相と、鶏卵生産大手「アキタフーズ...
経団連、初の女性副会長 ＩＴ大手ＤｅＮＡの南場氏
経団連が新任の副会長にＩＴ大手ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）の南場智子会長（５８）を起用する方針を固...
スズキの鈴木修会長、６月退任へ 経営トップ４０年超
スズキは２４日、鈴木修会長（９１）が６月開催の定時株主総会で退任すると発表した。取締役からも退き相談...
ホンダ機、チャーター便運航開始 国内初の一般客向け
丸紅は２４日、ホンダの小型ビジネスジェット機「ホンダジェットエリート」について、国内で初めて一般客向...
マンション発売４４年ぶり低水準 コロナ影響、価格は最高値更新
不動産経済研究所が２４日発表した２０２０年の全国の新築マンション発売戸数は前年比１５・２％減の５万９...