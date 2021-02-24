ＮＹ円、１０６円近辺

2021年2月24日 23時03分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２４日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比６８銭円安ドル高の１ドル＝１０５円９０銭～１０６円００銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・２１３３～４３ドル、１２８円５９～６９銭。
　米長期金利の上昇に伴い、円売りドル買いが優勢となった。

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