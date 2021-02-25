【午前】７時３７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。８時１７分、閣議。１１時４０分、河野太郎行政改革担当相、和泉洋人首相補佐官。

【午後】１時４５分、西村康稔経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之両政策統括官。２時、西村経済再生担当相。４分、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、佐々木聖子出入国在留管理庁長官、森美樹夫外務省領事局長。３２分、橋本聖子東京五輪・パラリンピック組織委員会会長。３時４分、山口那津男公明党代表。４時、鈴木宗男日本維新の会参院議員。１９分、自民党本部。２０分、二階俊博同党幹事長。４９分、参院広島選挙区再選挙の立候補予定者に公認証渡し。５７分、衆院第２議員会館。５時１４分、官邸。１５分、田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、西村経済再生担当相、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。３０分、田村厚労相、赤羽国交相、加藤官房長官、西村経済再生担当相。６時１７分、経済財政諮問会議。７時３０分、報道各社のインタビュー。４２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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