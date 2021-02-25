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村山新治さん死去 映画監督
村山新治さん（むらやま・しんじ＝映画監督）１４日、老衰のため死去、９８歳。長野県出身。葬儀・告別式は...
02月25日
ヤマニ元サウジ石油相死去 第１次石油危機で役割
【カイロ＝蜘手美鶴】ＡＦＰ通信は二十三日、一九七三年の第一次石油危機などで重要な役割を果たし...
02月24日
会田照夫さん死去 元プロ野球ヤクルト投手、会田有志プロ野球巨人巡回投手コーチ兼トレーニング統括の父
会田照夫さん（あいだ・てるお＝元プロ野球ヤクルト投手、会田有志プロ野球巨人巡回投手コーチ兼トレーニン...
渡辺五郎さん死去 元三井物産副社長、元三井化学会長
渡辺五郎さん（わたなべ・ごろう＝元三井物産副社長、元三井化学会長）１６日、誤えん性肺炎のため死去、８...
02月23日
山岸隆さん死去 元帝人副社長
山岸隆さん（やまぎし・たかし＝元帝人副社長）１３日、病気のため死去、７６歳。長野県出身。葬儀・告別式...
池尾和人さん死去 慶大名誉教授、立正大教授
池尾和人さん（いけお・かずひと＝慶大名誉教授、立正大教授）２１日、がんのため死去、６８歳。通夜は２３...