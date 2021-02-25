鈴木重信さん死去　元札幌高裁長官

2021年2月25日 07時27分
　鈴木重信さん（すずき・しげのぶ＝元札幌高裁長官）５日、老衰のため死去、９６歳。秋田県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。
　横浜地裁所長や東京高裁部総括判事などを歴任。８７年に札幌高裁長官に就任し、８９年に定年退官した。

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