＜新型コロナ＞栃木県で新たに１２人感染　県内計４０６０人

2021年2月25日 07時53分
栃木県庁

栃木県庁

  • 栃木県庁
　栃木県と宇都宮市は二十四日、十代から七十代の男女十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計四千六十人になった。
　県と市によると、新規感染の居住地別は、栃木市五人、宇都宮市三人、足利市二人、鹿沼市、真岡市各一人だった。　（小川直人）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

栃木の新着

記事一覧