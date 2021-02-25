栃木県庁
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足利山林火災 「尾根一面真っ赤」 延焼２日で５倍 中高など休校
足利市西宮町の両崖山（標高二五一メートル）の火災は四日目の二十四日になっても延焼が止まらず、...
02月25日
足利の山林火災「鎮圧までは10日から２週間」 焼失約76ヘクタールに、休憩所付近から出火か
栃木県足利市西宮町の両崖山（りょうがいさん）の山頂付近で２１日発生した山林火災は、４日目の２...
02月24日
＜新型コロナ＞ワクチン集団接種 栃木県内初、市民参加し演習 高齢者予診票記入などに課題
新型コロナウイルスの高齢者向けワクチン接種を四月上旬から予定している足利市は二十三日、予定会...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに11人の感染確認
栃木県は二十三日、十歳未満〜九十代の男女十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感...
＜新型コロナ＞宇都宮、ＰＣＲモニタリング検査開始 「市中感染把握に期待」
新型コロナウイルス感染症の再拡大を防ぐため、宇都宮市内で二十二日に始まった国と県の「モニタリ...
02月23日
成立の補正と当初予算案 感染対策に１８億円
足利市は、二〇二一年度当初予算案と十九日成立の補正予算を合わせ、計十八億一千万円の新型コロナウイルス...