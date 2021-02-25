閣僚半数は女性に―野田聖子氏　「政治の世界変えたい」

2021年2月25日 23時37分 （共同通信）
　自民党の野田聖子幹事長代行

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　自民党の野田聖子幹事長代行は２５日のインターネット番組で、閣僚の半数は女性が望ましいとの考えを示した。女性初の首相を目指す立場から組閣の在り方を問われ「男女半々でいい。政治の世界では、男性でいることが能力の一つになっていないか。それは変えていきたい」と述べた。
　併せて、性別や年齢に関係なく、多様性を重視した人事が重要だとの認識も明らかにした。

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