【午前】７時４７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。１１時１１分、坂本哲志１億総活躍担当相、谷内繁孤独・孤立対策担当室長。３１分、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官。４０分、高橋克彦外務省中東アフリカ局長加わる。４５分、北村国家安全保障局長、和泉首相補佐官、秋葉外務事務次官。

【午後】２時１５分、阿達雅志首相補佐官。３時、島田和久防衛事務次官。３０分、オーストラリアのモリソン首相と電話会談。４時９分、小此木八郎防災担当相、青柳一郎内閣府政策統括官、村井正親農林水産省危機管理・政策立案総括審議官、荒井勝喜経済産業省総括審議官。２０分、小此木防災担当相。２６分、北村国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。３１分、北村国家安全保障局長、高橋官房副長官補。３４分、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長。５５分、西村経済再生担当相、藤井官房副長官補、吉田新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５時１７分、孤独・孤立を防ぎ、不安に寄り添い、つながるための緊急フォーラム。６時３７分、衆院第２議員会館。７時２３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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