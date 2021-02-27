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02月27日
大リーグ、観客動員は２割に制限 ２８日開幕のオープン戦
【ニューヨーク共同】米大リーグで２８日（日本時間３月１日）開幕のオープン戦における全３０球団の１試合...
監督らベンチ入りできず、ＮＢＡ 渡辺のラプターズ、コロナ規定で
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畑岡奈紗、伸ばせず８打差２７位 米女子ゴルフ第２日
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長谷部誠フル、鎌田大地は交代 ドイツ１部Ｅ・フランクフルト
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松山英樹、５打差１２位に浮上 世界選手権ゴルフ第２日
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