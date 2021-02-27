レッズ・秋山がキャンプ離脱　個人的な理由とチーム関係者

2021年2月27日 10時46分 （共同通信）
　【ピオリア（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、レッズの秋山翔吾外野手がアリゾナ州グッドイヤーで行われているキャンプを離脱したと２６日、チーム関係者が明らかにした。新型コロナウイルス関連ではなく、個人的な理由という。
　チームへの再合流は未定。秋山は今季がメジャー２年目で、２２日にキャンプインしていた。

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