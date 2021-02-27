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＜新型コロナ＞ワクチン集団接種を安全・迅速に 寄居町で医師ら参加「模擬実験」 高齢者対応など流れを確認
新型コロナウイルスのワクチン接種を安全で迅速に進めようと、寄居町は二十六日、集団接種の流れを...
02月27日
西川材使用「飯能炭じろう」 素早く脱臭、燃料にも 地元観光協会が新商品
一般社団法人奥むさし飯能観光協会（飯能市）は、地域の優良木材「西川材」の樹皮を活用した消臭剤...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに101人感染、9人死亡 川口で保育士が感染、保育所は休所に
埼玉県内では２６日、新型コロナウイルスの新たな感染者１０１人と死者９人が発表された。
死亡し...
02月26日
新型コロナの外出自粛が影響か…昨年の児童虐待件数、04年以降最多
埼玉県警は、２０２０年の児童虐待の認知対応件数（暫定値）が、前年より１２９６件多い１万２７２...
＜新型コロナ＞戸田市・公平病院に専用仮設病棟 来月１日運用スタート
戸田市笹目南町の公平（こうだいら）病院は、新型コロナウイルス患者専用の仮設病棟を新設し、３月...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに111人感染、７人死亡 ふじみ野市の介護老人保健施設でクラスター
埼玉県内では２５日、新型コロナウイルスの新たな感染者１１１人と死者７人が発表された。
死亡し...
02月25日