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２０都道府県がステージ３以上 新規感染１２１４人、死者４１人
厚生労働省が２７日までに発表した新型コロナ感染状況の指標によると、病床の逼迫度を示す確保想定病床の使...
02月27日
「日々振り回されている」「早く全体像を」国のワクチン情報小出しに不満噴出 全国知事会で緊急提言
オンラインで開いた全国知事会のコロナ対策本部会合では２７日、新型コロナウイルス対策で国への緊急提言を...
２７日の人出、半数超の地点で増 主要駅や繁華街、ドコモ調査
ＮＴＴドコモがまとめた２７日午後３時時点の人出は、全国の主要駅や繁華街計９５地点のうち半数超の５２地...
福井恐竜博物館、化石が５００点 改装で展示を刷新、「集大成」
開館２０周年を迎えた福井県立恐竜博物館（勝山市）は２７日、同市の約１億２千万年前（白亜紀前期）の地層...
関千枝子さんが死去 ノンフィクションライター
広島の被爆者でノンフィクションライターの関千枝子（せき・ちえこ）さんが２１日、出血性胃潰瘍のため東京...
群馬・桐生の山林火災は鎮圧 ２５日に発生
群馬県桐生市は２７日、同市黒保根町で２５日に発生し、延焼を続けていた山林火災が鎮圧状態になったと発表...