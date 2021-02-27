ドローンが消火活動を中断　足利市長「絶対にやめて」

2021年2月27日 22時03分 （共同通信）
　栃木県足利市の山林火災で、市によると、何者かが２７日、火災現場付近で消火活動とは関係のないドローンを飛行させた影響で、一時ヘリコプターでの消火活動が中断される事態になった。和泉聡市長は同日の記者会見で「ドローンの飛行を絶対にやめていただきたい」と呼び掛けた。

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