東京都庁

東京都は１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２１人報告されたと発表した。都内の累計の患者数は１１万１７９７人で、このうち現在入院している重症患者は６１人となった。

年代別では、２０代が２２人、３０代が１５人、４０代が２４人、５０代が１６人などとなっている。６５歳以上の高齢者は２３人だった。

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