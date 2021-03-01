東京都庁
関連キーワード
PR情報
東京都内の新型コロナ感染状況まとめ
東京の新型コロナウイルス感染者の状況をビジュアルデータでまとめました。随時更新します。
★首都...
03月01日
南三陸で被災したパティシエとボランティア 苦悩と葛藤 ドキュメンタリー映画 １１日に池袋で上映会
東日本大震災から十年となる十一日、宮城県南三陸町で被災したパティシエの家族と、彼らと交流する...
永井荷風をとりこにした浅草芸能 江戸川大・西条教授が東向島で講演
大衆芸能に詳しい江戸川大の西条昇教授が四月十八日、五月十六日の二回、墨田区の東武博物館（東向...
震災伝えるコンサート 立川市「プラタナスがくれた贈り物」 石巻からピアノ、被災着物リメーク
東日本大震災から十年を前に、被災地の宮城県石巻市内で演奏されていたピアノや被災した着物の衣装...
今年もフクロウ来たよ 日の出町・谷戸沢処分場
日の出町の谷戸沢（やとざわ）廃棄物広域処分場敷地内で、フクロウが巣箱に営巣し、２個の卵を抱卵...
【東京コロナ速報・2８日】墨田区の高齢者施設で新たに４１人感染 計４７人に
【墨田区】入居者６人の集団感染が判明していた介護老人保健施設「ろうけん隅田秋光園」で、新たに入居者３...
02月28日