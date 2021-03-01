＜新型コロナ＞東京都で新たに121人感染　重症者は61人

2021年3月1日 15時05分
東京都庁

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　東京都は１日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１２１人報告されたと発表した。都内の累計の患者数は１１万１７９７人で、このうち現在入院している重症患者は６１人となった。
　年代別では、２０代が２２人、３０代が１５人、４０代が２４人、５０代が１６人などとなっている。６５歳以上の高齢者は２３人だった。
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