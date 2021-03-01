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宅配便大手ヤマトホールディングスは１日、ブランドを象徴する「クロネコマーク」のデザインを変更し４月１...
03月01日
日銀、地銀再編支援を開始 福井・福邦統合が第１号か
日銀は１日、地方銀行などの再編や収益力向上を支援する新制度を始めた。金融機関から申し込みを受け付け、...
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携帯電話大手ソフトバンク傘下でヤフーの親会社のＺホールディングス（ＺＨＤ）とＬＩＮＥ（ライン）が１日...
２月の国内新車販売、０・５％増 ５カ月連続、回復は鈍化
２月の国内新車販売台数は前年同月比０・５％増の４３万２２９９台となり、５カ月連続のプラスだった。日本...
みずほ銀行システム障害続く 金融庁が原因報告命令へ
みずほ銀行は１日、前日のシステム障害で出金などができなくなった現金自動預払機（ＡＴＭ）について、サー...
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ＮＴＴドコモは１日、オンライン手続き専用の携帯電話の新プラン「ａｈａｍｏ（アハモ）」の料金を月額２７...