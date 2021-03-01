東証大幅反発、６９７円高　米長期金利の上昇一服

2021年3月1日 15時11分 （共同通信）
　週明け１日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は大幅反発した。前週末の急落を受け、大きく売り込まれていた銘柄に改めて買いが入った。米長期金利の上昇一服が市場心理を明るくした。
　終値は前週末比６９７円４９銭高の２万９６６３円５０銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３７・９９ポイント高の１９０２・４８。出来高は約１２億５００１万株だった。

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