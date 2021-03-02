三菱重工顧問に今井尚哉氏　安倍前首相の補佐官

2021年3月2日 16時41分
倍晋三首相（当時）㊧に帯同し官邸に入る今井尚哉秘書官（同）＝２０１８年

倍晋三首相（当時）㊧に帯同し官邸に入る今井尚哉秘書官（同）＝２０１８年

  • 倍晋三首相（当時）㊧に帯同し官邸に入る今井尚哉秘書官（同）＝２０１８年
　三菱重工業が、安倍晋三前首相の補佐官だった今井尚哉氏（６２）を顧問に迎えることが２日、分かった。今井氏は経済産業省出身で、首相補佐官と政務担当秘書官を兼務し、安倍氏の「側近」として政策決定に深く関わった。現在は内閣官房参与を務めている。
　三菱重工は「顧問に関する個別の情報は答えられない」としている。エネルギー事業などで意見を求めていくとみられる。就任日は明らかにしていない。（共同）

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