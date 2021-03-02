ロッテは３年目の山口が思い切りのいい打撃で二塁打２本と４番起用に応え、新人の小川が２安打２盗塁。オリックスは田嶋が４回１失点と順調な調整ぶりを披露し、頓宮が２ラン、佐野皓が２点二塁打と定位置獲得へ存在感を示した。

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