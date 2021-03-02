関連キーワード
PR情報
五輪組織委 高橋尚子さんら12人が理事候補、バレー荒木田裕子さんが副会長に
東京五輪・パラリンピック組織委員会が理事会で、五輪マラソン金メダリストの高橋尚子さん、パラリンピック...
03月02日
長嶋元監督、巨人を激励 昨年１月以来の公の場
プロ野球巨人の長嶋茂雄元監督（８５）が２日、東京ドームで行われた全体練習を訪れ、グラウンドで椅子に座...
マラソン川内優輝にギネス認定証 ２時間２０分以内１００度に誇り
陸上男子の川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）がマラソンで２時間２０分以内を通算１００度達成したとし...
大関正代、春場所へ好感触 稽古で相撲、狙う２度目のＶ
大相撲の大関正代が２日、報道陣の電話取材に応じ、春場所（１４日初日・両国国技館）に向け「番付発表の時...
女性理事比率、引き上げへ 五輪組織委、新候補を協議
東京五輪・パラリンピック組織委員会は２日、東京都内で理事会を開催し、橋本聖子会長が「男女平等」の取り...
プロ野球、オープン戦開幕 緊急宣言で１週間遅れ
プロ野球は２日、当初の予定より１週間遅れてオープン戦が始まり、京セラドーム大阪でオリックス―ロッテ、...