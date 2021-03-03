富井俊夫さん死去　元昭和電線ホールディングス社長、元会長

2021年3月3日 07時33分
　富井俊夫さん（とみい・としお＝元昭和電線ホールディングス社長、元会長）２月２１日死去、７４歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。後日お別れの会を開く予定。

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