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森本葵さん死去 元駒大陸上部監督
陸上男子８００メートルの元日本記録保持者で、監督として駒沢大を駅伝の強豪に育てた森本葵（もり...
03月03日
別府隆文さん死去 元テレビ西日本代表取締役社長
別府隆文さん（べっぷ・たかふみ＝元テレビ西日本代表取締役社長）２月２７日、肺炎のため死去、８７歳。福...
03月02日
鈴木達郎さん死去 元日本たばこ産業＜ＪＴ＞副社長、元鳥居薬品社長
鈴木達郎さん（すずき・たつろう＝元日本たばこ産業＜ＪＴ＞副社長、元鳥居薬品社長）２月２１日死去、８５...
南雲龍夫さん死去 元サノヤス・ヒシノ明昌＜現サノヤスホールディングス＞社長）
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小森龍邦さん死去 部落解放同盟広島県連顧問、元衆院議員
小森龍邦さん（こもり・たつくに＝部落解放同盟広島県連顧問、元衆院議員）２６日、肺炎のため死去、８８歳...
02月28日
関千枝子さん死去 被爆者、ノンフィクション作家
広島の被爆者でノンフィクションライターの関千枝子（せきちえこ）さんが二十一日、出血性胃潰瘍の...