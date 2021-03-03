【台北共同】英製薬大手アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチンが３日、台湾北部の桃園国際空港に到着した。台湾にワクチンが届いたのは初めて。１１万７千回分。

陳時中衛生福利部長（衛生相）は記者会見で、医療従事者を優先に接種すると明らかにした。アストラ社製ワクチンは１人２回の接種が原則。陳氏は今回のワクチンは全て１回目の投与に当てる方針を示した。



関連キーワード 社会