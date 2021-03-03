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緊急事態宣言 2週間延長は五輪を意識？ 自民ベテラン「絶妙だ」その訳は
首都圏の１都３県で継続している新型コロナウイルス緊急事態宣言の期限が７日に迫り、菅義偉首相は３日、再...
03月03日
緊急事態宣言の延長、１都３県の知事は「考え一致している」「重く受け止める」と理解
７日に期限を迎える首都圏の新型コロナウイルス緊急事態宣言の延長方針を菅首相が表明したことを受け、東京...
１２４４人感染、６３人死亡 国内の新型コロナ
国内で３日、新たに１２４４人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京３１６人、千葉１６４人、神奈...
わいせつ教員、就職制限を 弁護士ら政府に要望書提出
子どもに対する性犯罪や虐待を根絶しようと、弁護士らでつくるＮＰＯ法人「シンクキッズ」（東京）は３日、...
「復興の歩み」写真集を発刊 震災１０年、河北新報社
河北新報社（仙台市）は、東日本大震災の発生から１０年に合わせた報道写真集「復興の歩み 宮城・岩手・福...
記憶伝える先人の丘 津波で流出した共同墓地再生へ 浪江町・請戸地区
2011年の東日本大震災で大きな被害を受けた福島県浪江町で、被災当時の風景をとどめる請戸共同...