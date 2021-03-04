ＤｅＮＡのデラロサが陽性　ドミニカ共和国で検査

2021年3月4日 13時13分 （共同通信）
　ＤｅＮＡは４日、ドミニカ共和国で自主練習を続けていた育成選手のデラロサ内野手が、２日に現地で受けた新型コロナウイルス感染を調べるＰＣＲ検査で陽性判定を受けたと発表した。
　味覚、嗅覚障害の症状があったが、現在は改善しているという。合同で練習していた球団所属の他の３選手は陰性だった。

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