【東京コロナ速報・６日】足立区の病院で看護師、入院患者ら11人が感染

2021年3月6日 17時26分
都庁（中）ほか新宿のビル群など。右奥は東京駅周辺のビル群

都庁（中）ほか新宿のビル群など。右奥は東京駅周辺のビル群

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　【足立区】医療法人財団健和会「柳原病院」で、１１人の集団感染が判明。内訳は、看護師ら２０～６０代の女性職員６人、７０～９０代の入院患者の男女５人。外来診療などは継続し、入院患者の受け入れを一時中止している。＝区発表
※日付記載のないものは６日発表
※新たな発表があり次第、追加していきます
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