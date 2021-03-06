【足立区】医療法人財団健和会「柳原病院」で、１１人の集団感染が判明。内訳は、看護師ら２０～６０代の女性職員６人、７０～９０代の入院患者の男女５人。外来診療などは継続し、入院患者の受け入れを一時中止している。＝区発表

※日付記載のないものは６日発表

※新たな発表があり次第、追加していきます

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