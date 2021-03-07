【午前】７時３２分、ＪＲ東京駅。９時１３分、やまびこ１２３号でＪＲ郡山駅。平沢勝栄復興相同行。３７分、福島県郡山市の陸上自衛隊郡山駐屯地。１０時２分、陸自ヘリコプターで同県大熊町の町立大野小学校。１０分、同町大川原地区。オープン前の商業施設を視察。内堀雅雄福島県知事、吉田淳町長同行。５２分、同県双葉町のＪＲ双葉駅。同駅周辺の整備状況を視察。伊沢史朗町長から同町に進出予定の繊維企業が作ったマフラー受け取り。１１時２１分、同県浪江町の町営大平山霊園。慰霊碑に献花、黙とう。吉田数博町長同行。４１分、同町の水素製造拠点「福島水素エネルギー研究フィールド」。水素製造設備を視察。内堀福島県知事、吉田浪江町長と昼食。

【午後】０時３４分、同町の「道の駅なみえ」。帰還者、移住者と意見交換。１時２６分、同県南相馬市の福島ロボットテストフィールド。地元消防らの救助訓練などを視察。門馬和夫市長同行。２時２分、報道各社のインタビュー。３５分、陸自ヘリで福島市の陸自福島駐屯地。３時４分、ＪＲ福島駅。５時２３分、やまびこ５８号でＪＲ東京駅。３９分、衆院第２議員会館。６時２７分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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