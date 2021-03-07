スペイン１部武藤は終盤から出場　チームは９試合勝ちなし

2021年3月7日 08時56分 （共同通信）
　サッカーのスペイン１部リーグで６日、武藤嘉紀と乾貴士の所属するエイバルはアウェーでカディスに０―１で敗れ、リーグ戦で９試合勝ちなしとなった。武藤は後半３４分から出場し、乾は出番がなかった。（共同）

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