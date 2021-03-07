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松山英樹、９打差３５位に浮上 アーノルド・パーマー招待第３Ｒ
【オーランド（米フロリダ州）共同】米男子ゴルフのアーノルド・パーマー招待は６日、フロリダ州オーランド...
03月07日
今月のＷ杯南米予選を延期 コロナ規制で渡航困難に
【ロンドン共同】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は６日、各地で新型コロナウイルス対策の規制が強化されてい...
プレミア、復帰の南野は終盤まで チームは１０試合ぶり白星
【シェフィールド（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで６日、サウサンプトンの南野拓実...
独１部、長谷部誠は後半途中まで 遠藤航フル出場
【ケルン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで６日、長谷部誠と鎌田大地の所属するアイントラハト...
ツインズ前田、次回登板は１０日 球団が公表、１８球投げ調整
【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ツインズは６日、前田健太投手のオープン戦の次回先発が９日午後１時５分...
有原、次回登板は９日 レ軍が公表、中５日で
【ニューヨーク共同】米大リーグ、レンジャーズは６日、有原航平投手のオープン戦の次回先発が８日午後１時...